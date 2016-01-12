Обвал триває: ціни на нафту впали нижче $31 за барель

Світові ціни на нафту у вівторок продовжують падіння на тлі стурбованості інвесторів про стан економіки Китаю і збереження надлишку сировини на ринку, свідчать дані торгів.

Станом на ранок вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent на лондонській біржі знижувалася на 2,28% - до 30,83 долара за барель. Ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 1,99% - до 30,79 долара за барель, пише Прайм.

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Нестабільність на китайських ринках викликає стурбованість щодо уповільнення економічного зростання в Китаї, другого за величиною споживача нафти в світі. Побоювання інвесторів за китайську економіку посилилися після того, як Народний банк Китаю послабив позиції юаня до долара в перший тиждень 2016 року більш ніж на 1,5%, що стало найбільшою зміною курсу національної валюти КНР з серпня 2015 року, коли девальвація юаня сильно позначилася на світових фондових ринках.

Крім того, на світовому нафтовому ринку зберігається надлишок сировини, що чинить тиск на ціни. Днем раніше світові ціни на нафту прискорили падіння більш ніж на 5%. Нафта марки WTI вперше з кінця 2003 року впала нижче психологічної позначки в 31 долар.