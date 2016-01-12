"Газпром" скасував тендери на будівництво газопроводу до "Північного потоку-2"

Російський монополіст «Газпром» скасував кілька тендерів на виконання будівельно-монтажних робіт на 400-кілометровій ділянці газопроводу «Ухта-Торжок», який повинен був бути підведенням до «Північного потоку-2».

Про це повідомляється на сайті держзакупівель, пише Slon.ru.

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Загальна вартість тендерів оцінювалася в 13 млрд рублів. Зокрема, 11 січня були скасовані тендери на ділянки 1970,8–2076,0 км (2,9 млрд рублів), 1767,8–1851,8 км (2,3 млрд рублів) і 1281,9–1415,1 км (4,9 млрд рублів). 30 грудня був скасований ще один тендер на ділянку 1678-1767,8 км (вартість – 2,9 млрд рублів).

«Ведомости» пишуть, що скасування тендерів пов'язане з тим, що тендерні матеріали потребують переробки. Джерело видання уточнило, що проект буде здійснений.

Будівництво газопроводу до «Північного потоку-2» розпочалося 27 жовтня. Протяжність «Ухта-Торжок-2» становитиме 970 кілометрів, проектна потужність – 45 млрд кубометрів газу в рік. Магістраль повинна бути готова до кінця 2019 року.

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«Газпром» домовився про будівництво третьої і четвертої ниток Північного потоку на початку вересня. В консорціум крім «Газпрому» і Engie увійшли E. On, BASF/Wintershall, OMV і Shell.

Влада РФ припускає, що «Північний потік» дозволить «Газпрому» відмовитися від транзиту газу через Україну.