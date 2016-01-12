Найпесимістичніший прогноз для нафти: банк Standard Chartered допустив падіння цін до $10

Аналітики британського банку Standard Chartered дали найпесимістичніший прогноз щодо падіння цін на нафту – на їхню думку, нафтова ціна може опуститися до $10 за барель.

«Ми вважаємо, що ціни на нафту можуть опуститися до $10 за барель, перш ніж учасники ринку визнають, що все зайшло занадто далеко», — йдеться в прогнозі банку, який наводить Reuters.

Агентство відзначає, що ряд інших банків (Barclays, Macquarie Bank of America, Merill Lynch і Societe Generalе) цього тижня погіршили свої прогнози щодо нафтових цін у 2016 році.

Зокрема, Barclays знизив свій прогноз на середню ціну на нафту в 2016 році на Brent і WTI до $37 — з $60 і $56 відповідно, пише РБК.

Погіршення прогнозів пов'язано з уповільненням економічного зростання в Китаї та перевиробництвом нафти. За словами аналітика Wood MacKenzie Крейга Макмахона, перевиробництво на нафтовому ринку зараз становить близько 1.5 млн барелів у день.

12 січня ціни на нафтові марки WTI і Brent опустилися нижче $31 до $30,68 і $30,73 відповідно.

Згідно з прогнозами трьох великих інвестиційних банків — Morgan Stanley, Goldman Sachs і Citigroup, нафта проб'є рівень $30 і в найближчій перспективі опуститься в район $20.