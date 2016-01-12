ОПЕК через падіння цін на нафту може провести надзвичайний саміт

Голова ОПЕК, міністр нафти Нігерії Еммануель Ібе Качикву заявив, що у зв'язку з падінням світових цін на нафту організація розглядає можливість проведення надзвичайного саміту на початку березня.

За словами міністра, про проведення позачергової зустрічі попросив ряд країн, що входять до ОПЕК. Однак, хто саме став ініціатором проведення зустрічі, він не уточнив, пише Російська служба Бі-бі-сі.

Під час зустрічі буде обговорюватися необхідність зміни політики ОПЕК щодо експорту нафти.

На початку грудня організація країн-експортерів нафти за підсумками саміту у Відні вирішила зберегти видобуток нафти на нинішньому рівні, що перевищує офіційні квоти організації приблизно на 2 млн барелів на день.

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У вівторок ціни на нафту на азіатських ринках опустилися нижче 31 долара за барель. Ціна Brent також знизилася, втративши понад 50 центів за ранок, але залишалася вище 31 долара за барель, на позначці 31,02.

Минулого тижня ціни на Brent і WTI втратили близько 10%, оновивши 12-річні мінімуми.