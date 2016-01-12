Демчишин говоритиме з трейдерами, чому нафта дешевшає, а бензин в Україні - ні

Міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин 13 січня проведе нараду з представниками найбільших нафтотрейдерів в Україні з приводу цін на бензин і дизпаливо, які, на його думку, повинні знижуватися на тлі падіння світових цін на нафту, йдеться в повідомленні міністерства.

«На тлі постійної тенденції зниження ціни на нафту таку ж тенденцію повинні показати ціни на заправках в Україні, і ми говоритимемо з трейдерами, чому так не відбувається», - цитує прес-служба міністра енергетики Володимира Демчишина.

«Ми, в міністерстві, прекрасно розуміємо, що сьогодні на ціну бензину і дизелю впливає і високий курс долара до національної валюти, і ставки акцизу. Але якщо ми будуємо ринкову економіку, люди повинні відчувати всі її переваги. Ціна на нафту об'єктивно падає на світовому ринку. Люди повинні це відчути на своїх гаманцях», - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2015 року Верховна Рада України прийняла зміни до Податкового кодексу, що є компромісом між пропозиціями уряду та парламенту щодо податкових змін, необхідних для виконання дохідної частини державного бюджету на 2016 рік.

Зокрема, з 1 січня підвищено акциз на нафтопродукти на 13%.

Міністерство фінансів розраховує на надходження до бюджету 3,2 млрд грн у 2016 році від підвищення акцизів на бензин і має намір спрямувати ці кошти до спеціального фонду на ремонт автомобільних доріг України.

На думку експертів, підвищення Верховною Радою з 1 січня 2016 року акцизів на нафтопродукти на тлі падіння світових цін на нафту не вплине на вартість бензину і дизпалива в Україні, близько 80% яких на сьогодні імпортуються.

Разом з тим, експерти відзначають, поки що стабільність цін на нафтопродукти в Україні безпосередньо залежить від курсу гривні.