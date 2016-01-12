"Нафтогаз" відновив закупівлю газу за рахунок кредиту ЄБРР

Найбільший в Україні державний енергохолдинг "Нафтогаз України", після трьох проведених у грудні минулого року тендерів на закупівлю газу з ЄС за рахунок кредитних коштів ЄБРР, у січні відновив імпорт вуглеводнів за рахунок банку, провівши низку тендерів минулого тижня, повідомили в компанії.

"Нафтогаз" відновив закупівлю газу в рамках кредиту від ЄБРР. Низка тендерів відбулася минулого тижня", - повідомила прес-служба компанії в Twitter.

Які компанії стали постачальниками газу для "Нафтогазу" в результаті проведених тендерів - не повідомляється.

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Як повідомляв УНІАН, переможцем з двох тендерів в грудні стала компанія Noble Clean Fuels Limited (Великобританія), третій тендер виграла ENGIE SA (Франція). Обидва переможця є поточними постачальниками газу для "Нафтогазу".

Як зазначили тоді в "Нафтогазі", переможці тендерів, які визначалися за критерієм найнижчої ціни, будуть поставляти газ в Україну в грудні-січні.

ЄБРР у вересні 2015 року виділив "Нафтогазу" 300 мільйонів доларів на закупівлю газу у європейських компаній. Рішення було ухвалене Радою директорів банку 30 вересня і закріплено кредитними та гарантійними угодами, підписаними в ході українсько-німецького саміту в Берліні в середині жовтня поточного року.

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Як повідомили в представництві ЄБРР в Україні, угоду було підписано на підставі рішення Ради директорів ЄБРР про виділення кредиту, а також після погодження сторонами реформи ключового енергохолдингу країни НАК "Нафтогаз України".