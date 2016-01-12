Кримський блекаут: у Керчі хлібні крамниці відключають від світла

У число підприємців, яких відключать від енергопостачання, потрапили і хлібні крамниці. Про це на щоденному засіданні з НС повідомив "заступник глави адміністрації" Богдан Жорняк, передає Керч.ФМ.

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За його словами, крім промтоварної групи, будуть відключені продуктові магазини: "Продуктовій групі є поблажки, ми їх будемо відключати в останню чергу".

Представник окупаційної влади прокоментував скарги підприємців з цього приводу: "Ці дзвінки і звернення на "Радмін" і Володимиру Володимировичу ні до чого не приведуть. Ви просто завалюєте нас непотрібною роботою. Для того, щоб робити вам відписки і робити вам копії рішення штабу. Підприємців попереджали, щотижня по кілька разів".

"Ми "хлібників" раз попереджали разів 8 з цього приводу. За цей час можна було купити генератор, або вийти із ситуації іншим чином. Купити якісь акумулюючі прилади і працювати далі", - заявив Жорняк.

Як зазначають у "відомстві", не підлягають відключенню поки лише аптеки. Спірне питання щодо електроенергії для банків міста.

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"Банки не дуже сумлінно ставляться до власної роботи. Масово надходять скарги про відсутність грошових коштів у банкоматах. А коли починаємо їх трошки притискати, відразу йдуть скарги, що ви нас відключаєте, і люди гроші отримати не можуть. Банк не може купити собі генератор", - заявив чиновник.

Нагадаємо, в ніч на 30 грудня була пошкоджена опора ЛЕП "Каховська-Титан" в Херсонській області, яка постачала електрику до Криму.

1 січня начальник управління інформполітики "Укренерго" Зиновій Буцьо заявив, що електроопору повністю демонтували і вже встановили нову, яка готова до роботи.