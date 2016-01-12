"Укртрансгаз" відновив газопровід у Львівській області

Оператор газотранспортної системи України – госкомпания "Укртрансгаз" завершила відновлення разгерметезированного 10 січня газопроводу у Львівській області, повідомляє прес-служба компанії.

"Аварійні бригади "Укртрансгазу" успішно завершили роботи з відновлення цілісності розгерметизованого газопроводу на Львівщині", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тривалість відновлювальних робіт склала менше 48 годин.

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Як повідомляв УНІАН, 10 січня були припинені постачання природного газу 14 населених пунктів у Львівській області через розгерметизацію газопроводу. Жертв і постраждалих в результаті інциденту немає, а транспортування газу в Європу не припинялася.

В середині дня 11 січня газопостачання відключених населених пунктів було відновлено.

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Довідка УНІАН. Це вже другий цього року випадок розгерметизації на газопроводах. Перший стався 1 січня 2016 року, коли в результаті розгерметизації ділянки газопроводу "Союз" на території Хустського району Закарпаття стався вибух газу з подальшим пожежею і підняттям стовпа на 50 метрів у висоту. В результаті аварії ніхто не постраждав, масштабних руйнувань немає, шкоди навколишньому середовищу не завдано. Відключення населених пунктів Закарпаття не було, транзит газу з Росії в країни Євросоюзу не порушувався.

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2 січня у поліції заявили, що причиною пожежі на газопроводі стала розгерметизація труби на глибині 1-1,5 метра через просідання ґрунту. При цьому в поліції підкреслили, що труба, в якій газ запалав в лісі біля села Городилово Хустського району, є резервною. Поставки газу по ній до Словаччини не здійснювалися. 5 січня відновлювальні роботи були завершені.