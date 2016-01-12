У Сбербанку Росії готуються до нафти по $25

Сбербанк Росії в своєму плануванні на 2016 рік почав розрахунки по стресовому сценарію, при якому ціна на нафту становить 25 доларів за барель, повідомляє ВВС з посиланням на заяву глави Сбербанку Германа Грефа.

"Тепер 30 доларів вже неактуально. В нашому бізнес-плані це був песимістичний сценарій, а на початку року він став реальним. Звичайно, ми вже почали тестувати зараз 25 доларів", - сказав Греф.

За його підрахунками, за таких цін на нафту російська валюта може подешевшати до "80 рублів з копійками" за долар.

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У вівторок вдень середня ціна на нафту марки Brent на світових майданчиках становила 31,5 долара за барель.

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На думку глави Сбербанку Росії, на такому низькому рівні ціна на нафту не має довго протриматися, але і розраховувати на її різке зростання не варто.

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"Це не дає для нас жодних можливостей жити спокійним життям. Я не вірю у відновлення минулого життя", - підвів підсумок Герман Греф.