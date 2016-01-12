Україна відмовилася від планів імпортувати у 2016 році електроенергію з Росії

Міністерство енергетики та вугільної промисловості, на відміну від 2015 року, у прогнозному балансі електроенергії об'єднаної енергосистеми України на 2016 рік не закладає імпорт російської електроенергії, йдеться в офіційній відповіді міністерства на запит УНІАН.

"У прогнозному балансі електроенергії ОЕС України на 2016 рік імпорт електроенергії передбачався на рівні "0". Аналогічний показник закладено і в прогнозному балансі електроенергії ОЕС україни на січень 2016 року", - йдеться в повідомленні Міненерговугілля.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що РФ вирішила не продовжувати договір про постачання електроенергії в Україну, яка здійснювала її закупівлю протягом 2015 року для забезпечення сталої роботи енергосистеми через дефіцит вугілля для потреб теплових електростанцій.

В свою чергу в Міненерговугілля зазначили, що забезпечення стійкої роботи ОЕС України визначається цілим рядом факторів і умов, серед яких загальна потужність і можливості ОЕС України, внутрішній баланс атомної, гідро-, тепло-, електро - та інших потужностей, наявність резервних потужностей та можливості щодо забезпечення покриття пікових навантажень для безперебійної роботи системи (включаючи наявність палива на ТЕС і ТЕЦ).

Читайте такожРФ хоче купувати українську електроенергію для окупованого Криму мінімум до літа

Як повідомляв УНІАН, Україна 13 листопада 2015 року припинила імпорт російської електроенергії завдяки завершенню ремонтних робіт на енергоблоці №3 Рівненської АЕС та підключення його до енергосистеми країни.

30 грудня 2014 року Україна і Російська Федерація підписали два контракти на поставку електроенергії.

За даними Міністерства енергетики РФ, укладені угоди між "Інтер РАО" і "Укрінтеренерго" на експорт електроенергії з ЄЕС Росії до об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України. Річний контракт набув чинності з 30 грудня 2014 року і передбачає рівномірний графік поставок об'ємом до 1500 МВт. Паралельно в цілях надійного і безперебійного енергопостачання Криму укладено друга угода між дочірньою структурою "Інтер РАО" — Центром здійснення розрахунків (ЦОР) і "Укрінтеренерго".