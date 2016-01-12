В ОАЕ назвали виправданою стратегію ОПЕК на ринку нафти

Міністр енергетики ОАЕ Сухейль аль-Мазруі заявив, що стратегія ОПЕК на світовому нафтовому ринку виправдовує себе і врешті-решт призведе до зростання попиту та цін на нафту, повідомляє Прайм з посиланням на еміратський видання The National.

Згідно заявам міністра на нафтовому форумі в Абу-Дабі, попит на нафту в 2015 році зріс сильніше, ніж очікувалося. Його зростання склало 1,5 мільйона барелів на добу порівняно з прогнозами в 1,2 - 1,25 мільйона барелів на добу.

"Це означає, що коли ціни на нафту нижчі, попит на неї вищий",- заявив Аль-Мазруі.

Разом з тим дії Організації країн-виробників та експортерів нафти (ОПЕК), яка не стала скорочувати видобуток у відповідь на зниження цін, дозволили обмежити зростання пропозиції, заявив міністр.

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"Це фундаментальна зміна - дозволити ринку самостійно знайти баланс. Якщо ми штучно щось зробимо, не думаю, що це буде стабільно", - зазначив він.

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За словами Аль-Мазруі, фундаментальні показники ринку свідчать, що зростання ціни на нафту почнеться до кінця 2016 року.