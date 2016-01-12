Вартість сировини впала до 25-річного мінімуму

У вівторок ціни на сировину знизилися до мінімуму 1991 року, повідомляють Ведомости з посиланням на Bloomberg Commodity Index, який враховує котирування 22 основних сировинних товарів. Протягом дня індекс знижувався до 74,17 пункту (на 1,3%).

"За інформацією Thomson Reuters, 18:55 вартість бареля нафти марки Urals становила 27,34 долара. Котирування Urals втратили 4,2%, опустившись до рівня лютого 2004 року – 27,34 долара за барель. Спотові котирування нафти Brent знизилися на 3,8% до 29,07 долара. Напередодні вартість бареля нафти Urals знижувалася більш ніж на 3%, до 29,2 долара", - йдеться в повідомленні.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 2,11% і становить 30,61 долара за барель. Нафту марки WTI з постачанням за контрактом у лютому подешевшала на 3,28% і торгується на рівні 30,38 долара за барель.

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Ще вранці ціни на WTI і Brent побили 12-річні мінімуми, вартість цих марок знизилася на 9% і 8% відповідно. Стрімке падіння вартості нафти почалося 11 грудня.

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Експерти консалтингової компанії Energy Aspects відзначають погане для нафтового ринку початок року, вказуючи, що виключно теплий початок зими погіршило і без того важку ситуацію з надлишком пропозиції. Ситуацію посилюють побоювання щодо погіршення макроекономічних показників, враховуючи обвал на китайському фондовому ринку та уповільнення економічного зростання в США.