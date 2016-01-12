Нафта WTI впала нижче психологічної позначки в $30 за барель

Вартість нафти марки WTI вперше з грудня 2003 року опустилася нижче психологічної позначки в 30 доларів за барель на тлі стурбованості інвесторів про глобальне перенасичення ринку сировиною і зміцнення американської валюти, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

Станом на 21:10 вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 3,61% - до 30,73 долара за барель. Ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI падала на 3,79% - до 30,22 долара за барель, раніше в ході торгів вона досягала позначки в 29,96 долара за барель - мінімуму з грудня 2003 року.

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Як повідомляв УНІАН, на світовому нафтовому ринку зберігається надлишок сировини, що спричиняє тиск на ціни.

Раніше світові ціни на нафту прискорили падіння більш ніж на 5%. Так нафту марки WTI вперше з кінця 2003 року впала нижче психологічної позначки в 31 долар.