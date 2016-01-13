Обама впевнений, що США повинні швидше відходити від брудної енергетики

Про це Обама заявив у своєму посланні конгресу США "Про становище країни", передають РИА Новости.

"Сім років тому ми зробили найбільші в нашій історії інвестиції в чисту енергетику. І ось результати: від Айови до Техасу вітрова енергетика тепер дешевша, ніж звичайна і більш брудна енергетика. На дахах будинків від Арізони до Нью-Йорка стоять сонячні батареї, що дозволяють американцям економити десятки мільйонів доларів на рік", — сказав президент.

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Обама підкреслив, що "ми повинні прискорити відхід від брудної енергетики". "Чим субсидувати минуле, ми маємо інвестувати в майбутнє, особливо в тих районах, які залежать від викопних енергоресурсів", — зазначив він. У зв'язку з цим президент підкреслив, що збирається наполягати на "зміні методів використання нафти і вугілля".

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