Ціна на Brent знову впала до $31 за барель

Світові ціни на нафту демонструють різноспрямовану динаміку після сильного зниження напередодні на тлі стурбованості інвесторів стосовно глобального перенасичення ринку сировиною і даних Американського інституту нафти (API) про скорочення запасів у США, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

Станом на 07:39 вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,62% - до 31,20 долара за барель. Ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 1,20% - до 30,80 долара за барель.

Ціни на нафту падають протягом приблизно 18 місяців через надлишок сировини на ринку та високого рівня видобутку "чорного золота". Зростання курсу долара і падіння фондових ринків по всьому світу, особливо в Китаї, який є другим найбільшим у світі споживачем нафти, підняли питання про те, чи зростатиме попит настільки швидко, щоб переважити пропозицію. Попереднього дня ціна нафти марки Brent впала нижче 31 долара за барель, а марки WTI - нижче 30 долара за барель.

Читайте такожНафта WTI впала нижче психологічної позначки в $30 за барель

"Пропозиція і попит на нафту продовжують залишатися "ведмежими", оскільки ціни продовжують знижуватися", - сказав агентству Франс Прес аналітик Phillip Futures Даніель Анг (Daniel Ang).

Читайте такожУ Сбербанку Росії готуються до нафти за $25

Учасники ринку відреагували на раніше опубліковані в середу дані API. Згідно з доповіддю, запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 3,9 мільйона барелів, тоді як аналітики, навпаки, очікували зростання на 2 мільйони барелів. Тепер інвестори чекають даних по запасам від Міненерго США. За прогнозами аналітиків, комерційні запаси нафти протягом тиждня, що завершився 8 січня, збільшилися на 2,504 мільйона барелів - до 484,804 мільйона барелів. Щотижневий огляд буде опубліковано в 17:30.