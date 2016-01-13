Нафта ОПЕК подешевшала до мінімуму 2003 року

Ціна нафтового "кошика" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) у вівторок, 12 січня, знизилася на 4,84%, або на 1,31 долара – до 25,76 долара за барель з 27,07 долара протягом попередньго торгового дня, йдеться в повідомленні організації.

За даними ОПЕК, вартість нафти останній раз перебувала на рівні нинішньої ціни 24 вересня 2003 року, коли барель "чорного золота" ОПЕК коштував 25,59 долара.

У 2014 році середня ціна "кошика" складала 96,23 долара за барель, в 2013 році – 105,57 долара, у 2012 році – 109,74 долара, у 2011 році – 107,46 долара, у 2010 році – 77,45 долара за барель.

Рекорд ціни "кошика" було встановлено 3 липня 2008 року – 140,73 долара за барель.

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Довідка УНІАН. Ціна "кошика" ОПЕК визначається як середній арифметичний показник фізичних цін наступних сортів нафти, що видобувається країнами картелю: SaharanBlend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), IranHeavy (Іран), BasraLight (Ірак), KuwaitExport (Кувейт), EsSider (Лівія), BonnyLight (Нігерія), QatarMarine (Катар), ArabLight (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і BCF 17 (Венесуела).

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Організація країн-експортерів нафти – ОПЕК – об'єднує низку країн, економіка яких залежить від продажу вуглеводнів за кордон. На частку ОПЕК припадає близько 40% світового видобутку нафти.