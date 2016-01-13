Яценюк вирішив розібратися з трейдерами, чому ціна на нафту падає, а на бензин - ні

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив главі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишину, а також голови Антимонопольного комітету України Юрію Терентьєву провести переговори з операторами ринку нафтопродуктів для зниження цін на бензин на тлі падіння цін на нафту.

Про це Яценюк сказав у ході засідання уряду.

"Я прошу міністра енергетики разом з Антимонопольним комітетом провести переговори - УНІАН). Ціна на нафту - в районі 30 доларів, а заправки стоять на тих же цінових параметрах, на яких стояли місяць тому. Треба провести зустріч з операторами ринку, - сказав Яценюк. - Це не адміністративний тиск. Є економічні передумови зменшення вартості нафтопродуктів на АЗС".

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Водночас Яценюк дав доручення АМКУ напрацювати формулу ціноутворення на нафтопродукти залежно від ціни на нафту.

"Чим вища ціна на нафту в світі, тим вище ціни на АЗС, і навпаки. АМКУ протягом кількох тижнів не спромігся це зробити", - підкреслив глава уряду.