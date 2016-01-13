Демчишин каже, що Україні не потрібна російська електроенергія

Україна не відчуває необхідності імпортувати електроенергію з Росії, оскільки своїх потужностей достатньо для забезпечення країни, сказав міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«У нас зараз достатньо зайвих потужностей. Причому вони не відмовилися, це ми їх не просили», - сказав Демчишин.

Нагадаємо, Міністерство енергетики та вугільної промисловості, на відміну від 2015 року, в прогнозному балансі електроенергії об'єднаної енергосистеми України на 2016 рік не закладає імпорт російської електроенергії.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що РФ вирішила не продовжувати договір про постачання електроенергії до України, яка здійснювала її закупівлю протягом 2015 для забезпечення стійкої роботи енергосистеми через дефіцит вугілля для потреб теплових електростанцій.

Як повідомляв УНІАН, Україна 13 листопада 2015 зупинила імпорт російської електроенергії завдяки завершенню ремонтних робіт на енергоблоці №3 Рівненської АЕС та підключенню його до енергосистеми країни.

30 грудня 2014 Україна і Російська Федерація підписали два контракти на постачання електроенергії.