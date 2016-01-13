Демчишин чекає $500 мільйонів від Світового банку на закупівлю газу протягом 1-2 місяців

Україна має комфортний запас газу і купуватиме лише за найвигіднішою ціною, а необхідності купувати великі обсяги на даний момент немає, повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин.

"На даний момент запаси достатні, комфортні, а гострої необхідності закуповувати вже зараз у великих обсягах немає", - сказав він.

Також Демчишин зазначив, що закупівлі газу у Росії на даний момент є неактуальними, оскільки запропонована ціна 212 доларів за тисячу кубометрів перевищує ціну газу з Європи.

За словами міністра, Україна розраховує протягом 1-2 місяців отримати 500 мільйонів доларів кредиту Світового банку на закупівлю газу, а також оптимізувати кредитний портфель для зниження вартості позикових ресурсів.

"Гроші будуть отримані. Я думаю, що протягом одного-двох місяців вони будуть отримані. Кредит потрібен, бо є структура капіталу, яку необхідно збалансувати. В умовах, коли грошей немає, ви виходите з ситуації за принципом "є як є". Коли гроші є - ви починаєте оптимізувати кредитні ресурси. "Нафтогаз" цим займеться", - підкреслив Демчишин.

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Як повідомляв УНІАН, найбільший в Україні державний енергохолдинг "Нафтогаз України", після трьох проведених у грудні минулого року тендерів на закупівлю газу з Європейського Союзу за рахунок кредитних коштів ЄБРР, 12 січня відновив імпорт вуглеводнів за рахунок банку, провівши низку тендерів минулого тижня.

Переможцем по двох тендерів в грудні стала компанія Noble Clean Fuels Limited (Великобританія), третій тендер виграла ENGIE SA (Франція). Обидва переможця є поточними постачальниками газу для "Нафтогазу".

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 2 по 9 січня скоротилися на 6,2%, або на 848 мільйонів кубометрів, - до 12,904 мільярда кубометрів.

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В середині жовтня 2015 року міністр фінансів Наталія Яресько повідомила, Європейський інвестиційний банк підписав угоду про надання гарантій для Світового банку, що дає можливість НАК "Нафтогаз України" отримати 500 мільйонів доларів кредиту на закупівлю газу для проходження опалювального сезону.

Раніше уряд планував отримати кошти до початку 2016 року.