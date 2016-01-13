Аваков бачить ознаки протекціонізму з боку "Укренерго" на користь російського бізнесмена Григоришина

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 13 січня на засіданні уряду, звертаючись до міністра енергетики Володимира Демчишина, заявив про ознаки протекціонізму з боку держкомпанії «Укренерго» на користь російського бізнесмена Костянтина Григоришина, що виникли під час проведення тендерів на закупівлю трансформаторів вартістю понад 2 млрд грн.

«Я звертаюся до свого колеги Володимира Демчишина, щоб ми відреагували на виступи у пресі щодо рішень, прийнятих наприкінці минулого року - протекціоністських дій на адресу компанії "Запоріжтрансформатор", коли на 2 млрд грн були змінені умови на користь Григоришина. Я не знаю, чи є тут все правдою, чи є певні перебільшення, але вважаю, що так, як все це виглядає, то це, можливо, злочин», - сказав Аваков на засіданні Кабміну, звертаючись до міністра енергетики Володимира Демчишина.

Раніше ЗМІ повідомили про те, що "Укренерго" відмовилося від передоплати при закупівлі 22 трансформаторів, що істотно змінює умови для учасників відповідного тендеру.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2015 року Антимонопольний комітет України припинив процедуру закупівлі трансформаторів держкомпанією «Укренерго» у зв'язку зі скаргою компанії «Запоріжтрансформатор».

Наприкінці липня 2015 року Служба безпеки України заблокувала тендер львівського підрозділу держкомпанії «Укренерго» на закупівлю трансформаторів, вартість яких була завищена на 40%.

14 липня 2015 року Національна комісія з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила держкомпанії «Укренерго» інвестиційну програму на 2015 рік у розмірі 6,959 млрд грн.

Представляючи інвестиційну програму, генеральний директор «Укренерго» Юрій Касич повідомив, що частина коштів піде на закупівлю трансформаторів.

Після затвердженої інвестпрограми «Укренерго» оголосило тендер на закупівлю трансформаторів. За повідомленнями у ЗМІ, держкомпанія збиралася купити трансформатори за завищеною удвічі ціною. Також ЗМІ припустили, що переможцем тендеру стане підприємство «Запоріжтрансформатор», підконтрольне російському бізнесмену Костянтину Григоришину.

«Запоріжтрансформатор» входить до групи «Енергетичний стандарт» і є одним з найбільших у світі виробників трансформаторного устаткування. Підприємство виробляє силові трансформатори, електричні реактори, системи моніторингу трансформаторів.

Читайте такожЯценюк хоче перенаправити гроші "Укренерго": замість скандальних трансформаторів купити вугілля

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Державній фінансовій інспекції провести перевірку державних закупівель у держкомпанії «Укренерго», після того як компанія вирішила витратити близько 2 млрд грн на закупівлю трансформаторів у надлишковій кількості.