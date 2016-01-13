Зміївську ТЕС хочуть до наступного опалювального сезону перевести на газове вугілля

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України розраховує до наступного опалювального сезону 2016-2017 років провести реконструкцію Зміївської теплоелектростанції, яка 2015 року тривалий час простоювала через дефіцит антрацитового вугілля, і перевести два її блоки на споживання вугілля газової марки.

Про це за підсумками засідання уряду сказав міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

"На Зміївській ТЕС спробуємо реконструювати два блоки і перевести їх на марку "Г". Ми знайшли правильне технічне рішення, як це зробити. І Зміївська станція зможе працювати на марці "Г" та на антрациті. Цей проект буде реалізовано до початку наступного опалювального сезону, - сказав Демчишин. - Вони (блоки - УНІАН) повністю працюватимуть на газовому вугіллі".

Читайте такожЗміївська ТЕС відновила роботу після двомісячного простою

Як повідомляв УНІАН, питання переведення ТЕЦ на вугілля газової марки, яке в надлишку видобуваються на підконтрольній владі території, підіймалося ще на початку 2015 року, однак реалізація цього плану не була здійснена. При цьому енергокомпанія ДТЕК Ріната Ахметова вважає варіант перекладу своїх ТЕС на вугілля газової марки економічно недоцільним.

Читайте такожЗміївська ТЕС включила в роботу два блоки для покриття дефіциту в енергосистемі

Довідка УНІАН. Через російську агресію та дії бойовиків на сході України, де розташована більшість шахт, на яких видобувають вугілля марки "А" (антрацит), половина вітчизняних ТЕС (на антрациті працюють 7 з 14) час від часу відчувають перебої з постачанням цього палива з Донбасу. Крім того, Росія часто робить спроби зупинити експорт антрациту в Україну. Щоб не наражати на небезпеку роботу енергосистеми, Україна ще 2014 року прийняла рішення імпортувати вугілля з Південно-Африканскй республіки. Протягом нинішнього опалювального сезону Трипільська ТЕС, що належить держкомпанії "Центренерго", вже отримала близько 160 тисяч тонн антрациту.