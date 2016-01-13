"Укрнафта" підтвердила, що подала до Гааги позов проти Росії за втрату мережі АЗС у Криму

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія «Укрнафта» звернулася до Міжнародного арбітражного суду у Гаазі з позовом до Російської Федерації у зв'язку з втратою своєї мережі автозаправних станцій унаслідок анексії Криму. Про це йдеться у повідомленні компанії.

«Цей арбітражний розгляд ініційовано 15 червня 2015 року з метою отримання компенсації за незаконне захоплення автозаправних станцій компанії на території Кримського півострова, який був окупований і анексований Російською Федерацією у 2014 році», - зазначається у повідомленні компанії.

В «Укрнафті» нагадали, що підставою для звернення до суду стала двостороння угода про захист інвестицій між Україною і Російською Федерацією 1998 року, згідно з якою кожна зі сторін взяла на себе зобов'язання не націоналізувати чи експропріювати інвестиції, вкладені інвесторами другої сторони, без своєчасної сплати справедливої компенсації.

«Однак, незважаючи на офіційну вимогу від ПАТ «Укрнафта», Російська Федерація відмовилася сплатити компенсацію за захоплення АЗС та іншого майна компанії в Криму і місті Севастополі», - додали у компанії.

За даними «Укрнафти», в Криму їй належало близько 14 АЗС.

Як повідомляв УНІАН, найбільший банк України «ПриватБанк» влітку 2015 року ініціював арбітражний розгляд проти Російської Федерації у зв'язку із втраченими інвестиціями в Криму після анексії півострова.

Також наприкінці грудня 2015 року НАК «Нафтогаз України» обрав американську юридичну компанію Covington & Burling для підготовки позову до міжнародного арбітражного суду щодо своїх активів в анексованому Росією Криму.