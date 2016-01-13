Демчишин Авакову: якщо тендери "Укренерго" викликають підозри - перевірте їх

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин закликав очільника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова розслідувати організацію та проведення тендерів держхолдингу «Укренерго», якщо вони викликають підозри і нібито проводяться на користь російського бізнесмена Костянтина Григоришина. Про це Демчишин сказав за підсумками засідання уряду.

Раніше міністр внутрішніх справ Аваков заявив про ознаки протекціонізму з боку держкомпанії «Укренерго» на користь Григоришина під час проведення тендерів на закупівлю трансформаторів вартістю понад 2 млрд грн.

«У МВС є всі інструменти, щоб з'ясувати реальну ситуацію, - сказав Демчишин. - На тендер прийшли реальні виробники, включаючи АВВ, Siemens, той же ЗТР («Запоріжтрансформатор» - УНІАН). Я його (ЗТР - УНІАН) не захищаю. Але якщо він запропонує нижчу ціну, я не бачу причин не дати їм можливість реалізовувати проект. Я вже не кажу про те, що це український виробник, який платить тут податки. Але давайте подивимося на ціну. А її поки ніхто не відкривав. Про що ми говоримо? Про які зловживання?».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2015 року Антимонопольний комітет України припинив процедуру закупівлі трансформаторів держкомпанією «Укренерго» у зв'язку зі скаргою компанії «Запоріжтрансформатор».

Наприкінці липня 2015 року Служба безпеки України заблокувала тендер львівського підрозділу держкомпанії «Укренерго» на закупівлю трансформаторів, вартість яких була завищена на 40%.

14 липня 2015 року Національна комісія з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила держкомпанії «Укренерго» інвестиційну програму на 2015 рік у розмірі 6,959 млрд грн.

Представляючи інвестпрограму, генеральний директор «Укренерго» Юрій Касич повідомив, що частина коштів піде на закупівлю трансформаторів.

Після затвердження інвестпрограми «Укренерго» оголосило тендер на закупівлю трансформаторів. За повідомленнями у ЗМІ, держкомпанія збиралася купити трансформатори за завищеною удвічі ціною. Також ЗМІ припустили, що переможцем тендеру стане підприємство «Запоріжтрансформатор», підконтрольне російському бізнесмену Костянтину Григоришину.

«Запоріжтрансформатор» входить до групи «Енергетичний стандарт» і є одним з найбільших у світі виробників трансформаторного устаткування. Підприємство виготовляє силові трансформатори, електричні реактори, системи моніторингу трансформаторів.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Державній фінансовій інспекції провести перевірку державних закупівель у держкомпанії «Укренерго» після того, як компанія вирішила витратити близько 2 млрд грн на закупівлю трансформаторів в надлишковій кількості.