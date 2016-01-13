Демчишин Авакову: якщо тендери "Укренерго" викликають підозри - перевірте їх
Раніше міністр внутрішніх справ Аваков заявив про ознаки протекціонізму з боку держкомпанії «Укренерго» на користь російського бізнесмена Григоришина.
Міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин закликав очільника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова розслідувати організацію та проведення тендерів держхолдингу «Укренерго», якщо вони викликають підозри і нібито проводяться на користь російського бізнесмена Костянтина Григоришина. Про це Демчишин сказав за підсумками засідання уряду.
Раніше міністр внутрішніх справ Аваков заявив про ознаки протекціонізму з боку держкомпанії «Укренерго» на користь Григоришина під час проведення тендерів на закупівлю трансформаторів вартістю понад 2 млрд грн.
«У МВС є всі інструменти, щоб з'ясувати реальну ситуацію, - сказав Демчишин. - На тендер прийшли реальні виробники, включаючи АВВ, Siemens, той же ЗТР («Запоріжтрансформатор» - УНІАН). Я його (ЗТР - УНІАН) не захищаю. Але якщо він запропонує нижчу ціну, я не бачу причин не дати їм можливість реалізовувати проект. Я вже не кажу про те, що це український виробник, який платить тут податки. Але давайте подивимося на ціну. А її поки ніхто не відкривав. Про що ми говоримо? Про які зловживання?».
Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2015 року Антимонопольний комітет України припинив процедуру закупівлі трансформаторів держкомпанією «Укренерго» у зв'язку зі скаргою компанії «Запоріжтрансформатор».
Наприкінці липня 2015 року Служба безпеки України заблокувала тендер львівського підрозділу держкомпанії «Укренерго» на закупівлю трансформаторів, вартість яких була завищена на 40%.
14 липня 2015 року Національна комісія з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила держкомпанії «Укренерго» інвестиційну програму на 2015 рік у розмірі 6,959 млрд грн.
Представляючи інвестпрограму, генеральний директор «Укренерго» Юрій Касич повідомив, що частина коштів піде на закупівлю трансформаторів.
Після затвердження інвестпрограми «Укренерго» оголосило тендер на закупівлю трансформаторів. За повідомленнями у ЗМІ, держкомпанія збиралася купити трансформатори за завищеною удвічі ціною. Також ЗМІ припустили, що переможцем тендеру стане підприємство «Запоріжтрансформатор», підконтрольне російському бізнесмену Костянтину Григоришину.
«Запоріжтрансформатор» входить до групи «Енергетичний стандарт» і є одним з найбільших у світі виробників трансформаторного устаткування. Підприємство виготовляє силові трансформатори, електричні реактори, системи моніторингу трансформаторів.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Державній фінансовій інспекції провести перевірку державних закупівель у держкомпанії «Укренерго» після того, як компанія вирішила витратити близько 2 млрд грн на закупівлю трансформаторів в надлишковій кількості.