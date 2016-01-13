Завдяки дешевій нафті бензин до кінця січня може подешевшати на гривню – експерт

Паливо на українських АЗС до кінця січня може подешевшати на 0,5-1 грн/літр завдяки зниженню світових цін на нафту, але за умови зупинки подальшої девальвації національної валюти.

Про це в мережі Facebook написав директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн.

«Якщо прогарантируют курс та наявність валюти, думаю, є потенціал зниження на 0,5-1 грн/л до кінця січня», - пише Куюн, коментуючи заяву прем'єр-міністра України про можливості мереж АЗС знижувати ціни на паливо через зниження світових цін на нафту.

При цьому він зазначив, що з початку поточного року вартість імпортного палива не могла рухатися в бік зниження через збільшення акцизних зборів.

«Пан Яценюк киває на те, що нафтотрейдери повинні стримати апетити, але делікатно замовчує, що уряд значно збільшив свої заробітки на бензині з нового року, підвищивши обидва акцизи – основний і роздрібний», – підкреслив Куюн.

Водночас, він розповів, що, зіставивши динаміку цін на АЗС Європи та України за останні півроку, можна побачити, що ціни на нафтопродукти знизилися набагато менше, ніж на нафту. При цьому, за словами Куюна, в Україні роздрібні ціни впали фактично так само, як і на всьому континенті.

«Ось тільки через девальвацію цього падіння у гривні ми не бачимо», - підсумував експерт.

Як повідомляв УНІАН, барель нафти ОПЕК (припадає близько 40% світового видобутку нафти) 12 січня подешевшав до мінімального значення з вересня 2003 року – до 25,76 дол. У 2014 році середня ціна «кошика» становила 96,23 долара за барель, в 2013 році – 105,57 дол., у 2012 році – 109,74 дол., в 2011 році – 107,46 дол., у 2010 році – 77,45 дол. за барель.

Сьогодні, 13 січня, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив голові Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Володимиру Демчишину, а також голові Антимонопольного комітету України Юрію Терентьєву провести переговори з операторами ринку нафтопродуктів для зниження цін на бензин на тлі падіння цін на нафту.