Скандальні трансформатори: Яценюк доручив перевірити закупівлі "Укренерго"

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Державній фіскальній службі, Міністерству внутрішніх справ і Міністерству енергетики і вугільної промисловості України перевірити закупівлі трансформаторів державною компанією «Укренерго», повідомляє прес-служба уряду.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернув увагу на те, що закупівлі «Укренерго» загальною вартістю 2 млрд грн викликають підозри, оскільки проведені на користь російського бізнесмена Костянтина Григоришина, який контролює ключового постачальника трансформаторів - підприємство «Запоріжтрансформатор». За словами Авакова, результати торгів мають ознаки злочину.

«Як я розумію, російські олігархи вкотре вирішили поправити своє становище за рахунок українського бюджету», - цитує Яценюка прес-служба.

При цьому Яценюк наголосив, що у випадку, якщо факти порушення законодавства підтвердяться, необхідно розпочати кримінальне розслідування.

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Як повідомляв УНІАН, тендери на закупівлю трансформаторів для «Укренерго» проводилися кілька разів, однак блокувалися різними органами, включаючи СБУ і АМКУ, через скарги учасників торгів, а також ознаки проведення закупівель за завищеними цінами.

Тендери на закупівлю трансформаторів оголошувалися після затвердження інвестпрограми «Укренерго» на 2015 рік у розмірі близько 7 млрд грн.

За повідомленнями ЗМІ, держкомпанія збиралася купити трансформатори за завищеною вдвічі ціною. Також ЗМІ припустили, що переможцем тендеру стане підприємство «Запоріжтрансформатор».

«Запоріжтрансформатор» входить до групи «Енергетичний стандарт» і є одним із найбільших у світі виробників трансформаторного обладнання. Підприємство випускає силові трансформатори, електричні реактори, системи моніторингу трансформаторів.