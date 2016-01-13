У Росії не виключають падіння цін на нафту нижче $20

Заступник голови Внєшекономбанку РФ Андрій Клепач заявив, що ціни на нафту можуть ненадовго впасти нижче $20 за барель. У той же час він не виключив, що у другій половині 2016 року нафта може подорожчати до $40-50.

«Впасти нижче $20 можуть, але це можуть бути тимчасові падіння», — заявив Клепач, виступаючи в рамках Гайдарівського форуму, пише РБК.

При цьому заступник голови ВЕБу зазначив, що в 1999 році нафтові ціни падали до $9 за барель.

«Чим більше ціна на нафту падає, тим більше вона відскочить», — сказав він.

Клепач вважає, що у другій половині 2016 року нафта зросте до $40-50 за барель. А в середньостроковій перспективі ціни на нафту, на його думку, піднімуться до $50-70.

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Заступник голови ВЕБу також заявив, що є ризики і передумови для підвищення ключової ставки для стримування подальшого падіння курсу рубля.

Раніше в середу голова Мінекономрозвитку Олексій Улюкаєв заявив, що його відомство почало підготовку до ситуації, коли вартість нафти впаде до $25 за барель.

Бюджет на 2016 рік був зверстаний з розрахунку $50 за барель. На думку Улюкаєва, переглядати його ще рано.

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Як заявив на Гайдарівському форумі голова Мінфіну Антон Силуанов, бюджет буде збалансований за цін на нафту вище $82 за барель.