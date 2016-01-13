Росія і Білорусь не змогли домовитися про знижку на газ

Віце-прем'єри РФ і Білорусі Аркадій Дворкович і Володимир Семашко поки не досягли домовленостей про знижку на газ, повідомив журналістам заступник міністра енергетики РФ Анатолій Яновський, передає ТАСС.

"Поки не домовилися, нової дати зустрічі немає", - сказав він.

При цьому Яновський додав, що мова йде вже не про 10% зниження, вони прийшли з іншими пропозиціями - "абсолютними цифрами".

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Раніше заступник міністра енергетики Білорусі Вадим Закревський повідомляв, що міністерство енергетики країни розраховує на зниження ціни російського газу в 2016 році в розмірі більше $10 на 1 тис. куб. м. Хоча, за його словами, на сьогодні вона прийнятна і становить $142,37 за 1 тис. куб. м.