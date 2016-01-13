Влада Росії готується до нафти по $25, але в бюджет хочуть "записати" $40

Мінекономрозвитку РФ розробляє стресовий сценарій, згідно з яким ціна бареля нафти впаде до $25, заявив в інтерв'ю телеканалу «Росія 24» міністр економічного розвитку Олексій Улюкаєв.

«Ми готуємо стрес-тестовий сценарій для того, щоб бути готовими до будь-якої несподіванки. Ми зараз готуємо навіть розрахунки на рівні до $25 за барель», — сказав він.

Водночас, голова Мінекономрозвитку назвав передчасним перегляд затвердженого раніше бюджету на 2016 рік, зверстаного з розрахунку $50 за барель.

«Переглядати бюджет передчасно. Тому що висока ступінь невизначеності волатильності ринків і не потрібно без потреби смикати бюджетоотримувачів», — підкреслив Улюкаєв, зазначивши, що розвороту нафтового ринку можна очікувати у будь-який момент, пише РБК.

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Раніше в середу голова Мінфіну Антон Силуанов заявив, що його відомство представить пропозиції щодо коригування бюджету на 2016 рік, при цьому планована середньорічна ціна барреля Urals може бути знижена до $40.

«Ми вважаємо, що середню ціну на нафту потрібно уточнювати приблизно до $40 за барель у поточному році. Вважаємо, що в першому півріччі вона може бути істотно нижчою — як зараз або навіть нижче, але з другого півріччя, ми вважаємо, цілком можливо, може початися відновний процес», — сказав Силуанов.

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У грудні 2015 року Силуанов попереджав, що в 2016 році в окремі періоди вартість бареля нафти буде падати до $30 за барель або навіть нижче.