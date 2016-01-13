Ціни на бензин повинні відреагувати на здешевлення нафти протягом двох тижнів - Міненерго

«Ціни на світлі нафтопродукти повинні відреагувати на різке падіння нафти протягом наступних двох тижнів... Про це домовилися сьогодні на нараді міністр енергетики Володимир Демчишин і ключові нафтотрейдери», - сказано в повідомленні Міненерговугілля.

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У той же час, як відзначили в міністерстві, представники компаній, які постачають бензин і дизельне паливо, підкреслили, що аналіз ціни можна буде провести тільки після завершення січня, який завжди характеризується спадом продажів, а також після нових поставок імпортних нафтопродуктів.

«Нафтотрейдери звернули увагу на структуру ціни бензину, в якій податки та акциз займають більше половини вартості, тому зниження його ціни не може повністю відповідати цінової тенденції на нафту», - наголошується в повідомленні.

Глава Міненерговугілля Володимр Демчишин підтримав ініціативу регулярно публікувати у відкритих джерелах індикативні ціни на паливо і його структуру.

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«Для цього створена постійно діюча консультаційно-аналітична група за участю Мінекономіки, ДФС, НБУ», - додали в міністерстві.

Чергова зустріч планується в кінці наступного тижня.