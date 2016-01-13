Нафта Brent вперше з 2004 року впала нижче $30 за барель

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту марки Brent вперше з квітня 2004 року впала нижче $30 за барель. Про це повідомляє "РБК" з посиланням на дані торгів на біржі ICE.

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Нафта Brent з поставкою в березні на біржі ICE за станом на 22:25 (МСК) торгувалася по $29,95.

Відзначимо, ціни на нафту падають протягом приблизно 18 місяців через надлишок сировини на ринку і високий рівень видобутку "чорного золота".

Зростання курсу долара і падіння фондових ринків по всьому світу, особливо в Китаї, який є другим найбільшим у світі споживачем нафти, підняли питання про те, чи буде рости попит досить швидко, щоб переважити пропозицію. Днем раніше ціна нафти марки Brent опустилась нижче 31 долара за барель, а марки WTI - нижче 30 доларів за барель.