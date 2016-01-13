Демчишин: Україна не постачатиме електроенергію до анексованого Криму без підписання договору

Про це у середу, 13 січня, заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин, передає Deutsche Welle.

"Позиція російської сторони полягає в тому, що вона не готова підписувати договір на умовах України, а наша політична позиція була попередньо озвучена - ми не можемо (постачати електроенергію - Ред.), у нас немає підстав. І тому недоречні розмови про ціну. На даний момент договору немає, відповідно, і ми не постачаємо", - зазначив він.

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Водночас Демчишин прогнозує проблеми з електропостачанням окупованого Криму протягом усього 2016 року попри те, що ситуація на півострові частково стабілізована - за рахунок енергомосту, завезених мазутних генераторів та реконструкції старих теплоелектроцентралей.

Як повідомляв УНІАН, за словами Демчишина, Україна не відчуває необхідності імпортувати електроенергію з Росії, оскільки своїх потужностей достатньо для забезпечення країни.