Ціни на нафту тримаються в районі 12-річних мінімумів

Ціна на нафту Brent знову впала до 12-річного мінімуму за рахунок очікування збільшення постачань нафти з Ірану.

Сьогодні вранці ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,12 до $30,19 за барель, а ф'ючерси на WTI подорожчали на $0,31 до $30,79. Раніше в четвер ціна Brent опустилася до мінімального з лютого 2004 року рівня $29,73.

Американський еталон коштує дорожче за Brent, що трапляється нечасто, оскільки на світовий еталон впливає перспектива підвищення експорту нафти з Ірану, з якого в п'ятницю можуть зняти санкції, пише Рейтер.

"Можливо, рівень $30 або трохи нижче грає роль нижньої межі, але майже не додає оптимізму ринку. Всі новини виключно несприятливі для ринку нафти", - сказав аналітик OptionsXpress в Сіднеї Бен ле Брюн.

Запаси нафти в США минулого тижня зросли не так сильно, як передбачали аналітики, але запаси бензину збільшилися на 8,4 мільйона барелів, а запаси дистилятів - на 6,1 мільйона барелів, за даними Управління енергетичної інформації.

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Також на ринок нафти впливають побоювання за економіку США, які виразилися в падінні фондового індексу S&P 500 нижче 1.900 пунктів вперше з початку жовтня.