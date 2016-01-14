Болгарія після провалу "Південного потоку" пропонує новий газовий проект в обхід України

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов озвучив плани щодо нового проекту газопроводу, яким газ із Росії та інших країн буде надходити до Європи, оминаючи Україну, після провалу проекту "Південний потік".

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на AFP.

"Південний потік" - це історія. На порядку денному зараз знаходиться газовий розподільчий центр "Балканський",- сказав Борисов в парламенті в Софії.

Багатомільярдний проект газопроводу "Південний потік" повинен був постачати 63 млрд. кубометрів газу на рік з Росії до Європи дном Чорного моря і через Балкани.

Але в грудні 2014 року Брюссель заявив, що проект порушує правила конкуренції, тому що газ буде транспортувати російський державний гігант "Газпром", і проект закрили.

Борисов заявив, що Росія може погодитися на те, щоб побудувати хоча б підводну частину "Південного потоку" з двома трубами з річною потужністю 10 млрд куб. м кожна, які потім будуть направлятися до Європи новим трубопроводом.

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Відповідно до початкових планів, крім російського газу, "Балканський вузол" буде отримувати азербайджанський газ з трансанатолійського газопроводу (Tanap), який зараз будується, таким чином уникаючи заперечень ЄС.

На додаток він міг би отримувати скраплений природний газ з терміналів в сусідній Греції, а також в менших кількостях з Болгарії та Румунії.

У даний час Болгарія є єдиною країною в Євросоюзі, яка практично повністю залежить від поставок російського газу через Україну для внутрішнього споживання.