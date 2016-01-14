Україна збільшила майже в два рази заявку на імпорт газу зі Словаччини

Україна в найближчі два дні, 14 та 15 січня, планує збільшити добові обсяги імпорту природного газу з території Словаччини більш як удвічі порівняно з попереднім днем - до 26,9 млн куб. м з 11,4 млн куб. м.

За даними оператора ГТС Словаччини, компанії Eustream, Україна на 14 та 15 січня подала заявку на імпорт газу обсягом 26,966 млн куб. м, тоді як фактичний імпорт 13 січня становив 11,4 млн куб. м.

Раніше, з 6 до 11 січня 2016 року, з потеплінням на всій території, Україна скоротила добові обсяги імпорту газу зі Словаччини на третину - до 13,5 млн куб. м з 18,8 млн куб. м за попередній тиждень.

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Як повідомляв УНІАН, найбільший в Україні державний енергохолдинг «Нафтогаз України», після трьох проведених у грудні минулого року тендерів на закупівлю газу з Європейського Союзу за рахунок кредитних коштів ЄБРР, 12 січня відновив імпорт вуглеводнів за рахунок банку, провівши низку тендерів минулого тижня.

Переможцем за двома тендерами в грудні стала компанія Noble Clean Fuels Limited (Великобританія), третій тендер виграла ENGIE SA (Франція). Обидва переможці є поточними постачальниками газу для "Нафтогазу".