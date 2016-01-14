"Нафтогаз" домовився з європейськими компаніями про купівлю 1,7 мільярда кубів газу

НАК «Нафтогаз України» в результаті проведених у грудні-січні тендерів законтрактував 1,7 млрд куб. м природного газу до березня 2016 року у п'яти європейських компаній за рахунок 300 млн дол. кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку, йдеться в повідомленні компанії.

Як зазначили в «Нафтогазі», вартість природного газу варіюється від 188 до 211 дол. за тис. куб. м.

«Всього у грудні 2015 р. і січні 2016 р. «Нафтогазом» було проведено 27 процедур закупівлі, з яких 17 були визнані такими, що відбулися, в результаті яких «Нафтогаз» законтрактував сумарно близько 1,7 млрд куб. м газу для поставок у період з грудня 2015 року по березень 2016 року», - йдеться в повідомленні.

Переможцями процедур закупівель, за даними «Нафтогазу», стали компанії Noble Clean Fuels Limited, Engie SA, Axpo Trading AG, E. ON Global Commodities SE і Eni trading & shipping SpA.

«Переможця обирали за критерієм найнижчої ціни», - додали в «Нафтогазі».

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Як повідомляв УНІАН, Україна в найближчі два дні, 14 і 15 січня, планує збільшити добові обсяги імпорту природного газу з території Словаччини більш ніж у двічі порівняно з попереднім днем - до 26,9 млн куб. м з 11,4 млн куб. м.

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За даними оператора ГТС Словаччини, компанії Eustream, Україна на 14 і 15 січня подала заявку на імпорт газу в обсязі 26,966 млн куб. м, тоді як фактичний імпорт 13 січня становив 11,4 млн куб. м.