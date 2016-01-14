Україна протягом року скоротила споживання газу на 21%, електроенергії - на 12%

Україна в 2015 році скоротила споживання природного газу порівняно з 2014 роком на 20,9% - до 33,727 мільярда кубометрів.

Про це свідчать дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

За даними Міненерговугілля, споживання газу промисловістю протягом звітного періоду скоротився на 19,2% – до 11,416 мільярда кубометрів, населенням і бюджетними установами – на 22,6%, до 12,178 мільярда кубометрів, підприємствами теплокомуненерго - на 19,2%, до 6,938 мільярда кубометрів.

У міністерстві уточнили, що дані про споживання газу за 2014 рік наводяться з урахуванням непідконтрольної частині Донбасу, постачання вуглеводнів якої припинилися 2015 року.

Крім того, Україна в 2015 році скоротила споживання електроенергії в порівнянні з 2014 роком на 12,2% - до 118,2 млрд кВт-год з 134,7 мільярда кВт-год, свідчать дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

За даними міністерства, промисловість за 2015 рік скоротила споживання електроенергії в порівнянні з 2014 роком на 17,8% - до 50,1 млрд кВт-ч. Сільгоспспоживачі протягом звітного періоду скоротили споживання на 4,3% - до 3,3 мільярда кВт-год, транспорт – на 7,6%, до 6,8 мільярда кВт-год, комунальні підприємства – на 8,7%, до 15,1 мільярда кВт-год, населення – на 7,2%, до 36,2 мільярда кВт-год, інші споживачі – на 9,5%, до 6,6 мільярда кВт-ч.

Виробництво електроенергії, за даними міністерства, протягом 2015 року скоротилася порівняно з 2014 роком на 13,6% – до 157,3 мільярда кВт-ч.

Частка атомних електростанцій у виробництві електроенергії в Україні за звітний період збільшилася до 56% з 49%, частка теплових електростанцій, навпаки, зменшилася до 35% з 41%.

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Як повідомляв УНІАН, "Укртрансгаз" прогнозував падіння споживання природного газу в 2015 році порівняно з 2014 роком на 20% - до 34 мільярдів кубометрів.

За словами голови "Укртрансгазу" Ігоря І.прокопіва, скорочення споживання газу зумовлене відокремленням від енергосистеми України окупованих районів Донбасу і падінням промислового виробництва.

Україна у 2014 році скоротила споживання електроенергії порівняно з 2013 роком на 4,8% - до 134,7 мільярда кВт/год, при цьому її виробництво знизилося на 6% - до 181,9 мільярда кВт/год.