Україна за тиждень відібрала зі сховищ більше 400 мільйонів кубометрів газу

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 9 по 14 січня скоротилися на 404 мільйони кубометрів, - до 12,5 мільярда кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, середньодобовий обсяг відбору газу з підземних сховищ скоротився до 91 мільйона кубометрів з 94 мільйонів кубометрів.

Як зазначили в "Укртрансгазі", всього з 1 по 13 січня поточного року з газосховищ відібрано 1,36 мільярда кубометрів газу.

Читайте такожЗапаси українського газу протягом тижня скоротилися майже на 1 мільярд кубометрів

Як повідомляв УНІАН, Україна розраховує купувати газ в 2016 році за ціною менше 200 доларів за тисячу кубометрів.

У той же час, в бюджеті на 2016 рік закладена середня ціна на газ для України на рівні 225 доларів за тисячу кубометрів.

Читайте також"Нафтогаз" домовився з європейськими компаніями про купівлю 1,7 мільярда кубів газу

За словами міністра енергетики Володимира Демчишина, Україна володіє комфортним запасом газу і купуватиме лише за найвигіднышою ціною, а необхідності купувати великі обсяги наразі немає.