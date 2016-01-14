Президент назвав умову відновлення енергопостачання окупованого Криму

Про це заявив президент України Петро Порошенко на прес-конференції в Києві 14 січня.

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«У Криму живуть громадяни України, українці. Ми все робимо для того, щоб не ускладнювати їх життя. Але для укладення договору на поставку електроенергії, за моїми директивами, і позиція міністерства, і позиція уряду була абсолютно прозорою: ми негайно підпишемо договір на тих самих умовах, забезпечимо відновлення електропостачання, в договорі має міститися – поставка електроенергії певному підприємству, яке розташоване в Автономній Республіці Крим, Україна», - сказав Порошенко.