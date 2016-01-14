Президент обіцяє не допустити віялових відключень електроенергії

Президент Петро Порошенко обіцяє не допустити віялових відключень електроенергії в енергосистемі України, які країна переживала минулого року через гострий дефіцит антрациту для потреб теплової генерації.

Про це він заявив на прес-конференції в Києві.

"На сьогоднішній день ми маємо значне зростання частки ядерної енергетики в загальній структурі енергетичного балансу нашої держави - з 47% ми збільшили майже до 56%. Це зекономлена значна частина газу і вугілля. Ми не допустимо віялових відключень в українській енергосистемі", - сказав Порошенко.

За словами президента, Росія відмовилася постачати Україні електроенергію в рамках угоди про перетоках енергії, яке діє протягом двох десятиліть після розпаду СРСР. Як зазначив Порошенко, РФ пішла на подібний крок після вимог законодавства України у контракті на поставку електроенергії в Крим визнати аннексированный півострів українською територією.

Читайте такожДо кінця року частка АЕС у виробництві електроенергії складе 60% - Міненерговугілля

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості, на відміну від 2015 року, у прогнозному балансі електроенергії Об'єднаної енергосистеми України на 2016 рік не закладає імпорт російської електроенергії.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що РФ вирішила не продовжувати договір про постачання електроенергії в Україну, яка здійснювала її закупівлю протягом 2015 року для забезпечення сталої роботи енергосистеми з-за дефіциту вугілля для потреб теплових електростанцій.

Читайте такожВ Україні запустили нову ЛЕП, яка убезпечить Київ і область від віялових відключень

У свою чергу в Міненерговугілля зазначили, що забезпечення стійкої роботи ОЕС України визначається цілим рядом факторів і умов, серед яких загальна потужність і можливості ОЕС України, внутрішній баланс атомної, гідро-, тепло-, електро- та інших потужностей, наявність резервних потужностей та можливості щодо забезпечення покриття пікових навантажень для безперебійної роботи системи (включаючи наявність палива на ТЕС і ТЕЦ).

Україна 13 листопада 2015 року зупинила імпорт російської електроенергії завдяки завершенню ремонтних робіт на енергоблоці №3 Рівненської АЕС та підключення його до енергосистеми країни.