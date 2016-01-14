"Газпрому" прогнозують квартальний збиток в півмільярда доларів

У п'ятницю, 15 січня, "Газпром" опублікує результати за 3-й квартал 2015 року за МСФЗ. Опитані РБК аналітики чотирьох банків – "ВТБ Капіталу", Газпромбанку, Ощадбанк CIB та UBS прогнозують, що компанія покаже чистий збиток в діапазоні від 284 до 630 мільйонів доларів, повідомляє РБК.

"На фінансовий результат "Газпрому" протягом звітного періоду вплинуть збитки від курсових різниць, пов'язані з ослабленням рубля", - пишуть аналітики Газпромбанку.

За їх оцінкою, близько 90% боргу концерну (29,1 мільярда доларів) номіновано в іноземній валюті. При цьому курс рубля наприкінці 3-го кварталу 2015 року знизився порівняно з попереднім кварталом з 55,5 рубля/за долар до 66,2 рубля/долар. Збитки "Газпрому" від переоцінки боргових зобов'язань, за прогнозом Газпромбанку, складуть 445 мільярдів рублів (6,7 мільярда доларів), чистий збиток концерну за звітний період вони оцінюють у 25,8 мільярда рублів (409 мільйонів доларів).

"ВТБ Капітал" прогнозує, що збиток "Газпрому" за курсовими різницями складе 6,9 мільярда доларів при чистому збитку в 284 мільйони доларів. Найпесимістичніший прогноз у Ощадбанк CIB – 6,5 мільярда доларів збитку за курсовими різницями і чистий збиток в 630 мільйонів доларів.

Минулого разу "Газпром" показував збиток за підсумками 4-го кварталу 2014 року – тоді він склав 397,25 мільярда рублів (7,06 мільярда доларів), знову ж таки через курсових різниць.

Збиток 3-го кварталу буде "паперовим" і не позначиться на операційному грошовому потоці, вказують аналітики "ВТБ Капіталу": за їхніми оцінками, вільний грошовий потік "Газпрому" за підсумками III кварталу складе 0,7 мільярда доларів. Цей показник буде "помірно позитивним", погоджується аналітик UBS Максим Мошков. Але експерти Ощадбанк CIB і Газпромбанку вважають, що компанія може продемонструвати негативний вільний грошовий потік другий квартал поспіль (у II кварталі він склав 51,58 мільярда рублів).

Читайте також"Газпром" цього року позичив більше $7 мільярдів, у тому числі з ЄС та США

На результати IV кварталу також вплинуть курсові різниці – збиток "Газпрому" за цей період може скласти 400-500 мільйонів доларів, оцінює Мошков. Але за рахунок вдалого першого півріччя, коли прибуток концерну склав близько 12 мільярдів доларів, в цілому по року концерн залишиться прибутковим, вважає він.

Читайте також"Газпром" відмовився від покупки туркменського газу

Слабкі фінансові результати за 3-й квартал – звичайна практика для "Газпрому", відзначають експерти Ощадбанк CIB. Але у 2015 році ситуація була більш сприятливою для компанії. Наприклад, продаж у Європі в III кварталі були набагато вище, ніж в I кварталі, в якому зазвичай "Газпром" демонструє більш високі показники: експорт газу до Європи зріс на 23% відносно рівня річної давності (до 41 мільярда кубометрів). Але це пов'язано в основному з тим, що європейські споживачі чекали зниження контрактних цін, які прив'язані до цін на нафту. За оцінками Ощадбанк CIB, середня ціна газу в Європі в 3-му кварталі 2015 року склала 227 доларів за 1 тисячу кубометрів, що на 30% нижче, ніж роком раніше.

Читайте такожГазпром продовжує продавати свої активи: зараз йдуть переговори з болгарською компанією

Відновлення обсягів експорту в Європу було нівельовано зниженням обсягів продажів газу на внутрішньому ринку і в країни колишнього СРСР (в 3-му кварталі "Газпром" не постачав газ в Україну), додають аналітики "ВТБ Капіталу". У підсумку вони очікують, що виручка "Газпрому" за 3-й квартал знизиться на 35% до 20,3 мільярда доларів.