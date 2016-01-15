Ціни на нафту знову знижуються

Світові ціни на нафту в п'ятницю повернулися до негативної динаміки після зростання напередодні, оскільки інвестори досі побоюються за надлишок на нафтовому ринку, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

Станом на 06:49 вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 1,23% - до 30,62 долара за барель. Ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,54% - до 30,66 долара за барель.

Стійкі побоювання про глобальне надлишку повернули ціни на "чорне золото" до чергового зниження. На думку аналітиків, відновлення цін на нафту в 2016 році не передбачається. Зараз інвестори стурбовані поверненням іранської нафти на світовий ринок. Раніше представник іранського МЗС Хамід Баедінежад на своїй сторінці в Instagram заявив, що Тегеран знаходиться на фінальній стадії виконання домовленостей по своїй ядерній програмі.

У липні минулого року Іран та "шістка" міжнародних переговірників уклали історичну угоду про врегулювання багаторічної проблеми іранського атома. Тривалі переговори завершилися прийняттям спільного всеосяжного плану дій, виконання якого повністю зніме з Ірану економічні і фінансові санкції РБ ООН, США та ЄС.

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"З поверненням Ірану з'являється ще більший ризик падіння цін в цьому кварталі", - наводить агентство Reuters думку аналітиків Barclays Bank.