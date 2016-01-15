Ціни на канадську нафту впали нижче $15

Ціна на одну з найдешевших марок нафти, канадську Western Canadian Select, знизилася до 14 доларів за барель, повідомляє РБК з посиланням на видання The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що нафта цієї марки є бенчмарком для важких сортів нафти.

"Ціни на інші дешеві сорти нафти також знижуються. Ф'ючерси на нафту з Оману, яка є бенчмарком для поставок близькосхідної нафти в Азію, опускалися нижче 26 доларів", - йдеться в повідомленні.

Нафта марки Brent за станом на 9:40 торгується на рівні 30,37 долара за барель. Американська WTI на Нью-Йоркській товарній біржі впала до 30,32 долара за барель.

13 січня Міненерго США з 55,78 долара до 40,15 долара знизило прогноз за середньою ціною бареля нафти марки Brent в 2016 році.

Підкреслюється, що консенсус-прогноз The Wall Street Journal серед великих інвестиційних банків також погіршив очікування по середній ціні нафти — з 57 доларів до 50 доларів за барель. Середньорічна ціна WTI, згідно з прогнозом, складе 48 доларів за барель.

"Причиною погіршення прогнозів стали побоювання з приводу Китаю. З початку року Shanghai Composite Index втратив 20%", - зазначає видання.

Один з найпесимістичних прогнозів стосовно руху нафтових цін дали аналітики британського банку Standard Chartered, на думку яких, ціна на нафту може опуститися до 10 доларів за барель, "перш ніж учасники ринку визнають, що все зайшло занадто далеко".