Нафта впевнено прямує до $29 за барель

Світові ціни на нафту в п'ятницю прискорили падіння: нафта марки Brent дешевшає більш ніж на 3%, WTI – на 5% на тлі надлишку сировини в світі та на побоюваннях інвесторів про повернення іранської нафти на ринок, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

Станом на 10:59 вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent падала на 3,5% - до 29,80 долара за барель. Ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI до 12:03 падала на 5,06% - до 29,65 долара за барель.

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Як повідомляв УНІАН, ціни на нафту падають протягом приблизно 18 місяців через надлишок сировини на ринку і високий рівень видобутку "чорного золота". Зростання курсу долара і падіння фондових ринків по всьому світу, особливо в Китаї, який є другим найбільшим у світі споживачем нафти, підняли питання "чи зростатиме попит досить швидко, щоб переважити пропозицію". Раніше ціна нафти марок Brent і WTI вже падала нижче 30 доларів за барель.