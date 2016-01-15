Демчишин назвав ціну імпортного газу з Європи

НАК "Нафтогаз України" закуповує газ у Європи за ціною нижче 200 доларів за тисячу кубічних метрів.

Про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

"На даний момент "Нафтогаз" купує газ з Європи за ціною нижче 200 доларів за тисячу кубометрів", - сказав він.

При цьому Демчишин підкреслив, що з урахуванням транспортування газу в Україну його вартість збільшується.

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Як повідомляв УНІАН, НАК "Нафтогаз України" в результаті проведених в грудні-січні тендерів законтрактував 1,7 мільярда кубометрів природного газу до березня 2016 року у п'яти європейських компаній за рахунок 300 мільйонів доларів кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку.

Довідка УНІАН. Україна в 2015 році подвоїла імпорт природного газу з Європи в порівнянні з 2014 роком, - до 10,3 мільярда кубометрів, при цьому скоротивши в 2,3 рази закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

Найбільше природного газу в 2015 році, за даними держкомпанії "Укртрансгаз", було імпортовано з Словаччини - 9,7 мільярда кубометрів, з Угорщини і Польщі - 0,5 і 0,1 мільярда кубометрів відповідно.