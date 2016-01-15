Китай закупив першу партію нафти з США

Китай купив першу партію сирої нафти з США, які в грудні зняли заборону на її експорт, що діяв протягом 40 років, повідомляє Прайм.

Джерело агентства Reuters повідомило, що партію "чорного золота" закупила китайська державна нафтогазова корпорація Sinopec. При цьому воно відмовилося розповісти про деталі угоди.

Офіційний представник Sinopec не став коментувати угоду.

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Як повідомляв УНІАН, 18 грудня президент США Барак Обама підписав проект бюджету на 2016 рік, що передбачає зняття заборони на експорт сирої нафти з США, який діяв протягом останніх 40 років.