Демчишин розкритикував тепловиків за перевитрату газу

Керівник Міністерства енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин розкритикував українські теплопостачальні компанії за перевитрату природного газу в умовах відсутності сильних морозів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Демчишин заявив на селекторній нараді в Кабінеті міністрів.

"Що стосується ТКЕ (теплокомуненерго — УНІАН), то зараз споживання газу у тепловиків на 15-20 мільйонів кубометрів більше, ніж при такому ж температурному режимі в грудні", - сказав міністр.

"Мені не зрозуміло, чому ви не відстежуєте температуру зовнішнього середовища", - обурився Демчишин.

При цьому він підкреслив, що у зв'язку дію постанови уряду про необхідність теплопостачальних компаній враховувати температуру навколишнього середовища при формуванні платіжок, компенсації за перевитрату блакитного палива компаніям не передбачені.

При цьому Демчишин підкреслив, що всі теплокомуненерго мають щоденно відслідковувати температурні режими в країні і не допускати перевитрати палива.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в грудні минулого року вніс зміни в механізм нарахування щомісячної плати за послуги з централізованого опалення споживачам, у яких відсутні лічильники тепла, прив'язавши рахунки за опалення до температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону.

На думку екс-міністра житлово-комунального господарства України Олексія Кучеренка, діючі тарифи на централізоване опалення будинків або квартир, які не обладнані лічильниками спожитого тепла, завищені вдвічі, що видно на прикладі оплати за опалення житла, обладнаного приладами обліку.

13 січня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства провести роз'яснювальну роботу з підприємствами теплокомуненерго про застосування постанови уряду про перерахунок тарифів на опалення у відповідності з погодними умовами. Він зазначив, що підприємства теплокомуненерго повинні чітко усвідомити, що у них не вийде перекладати свої витрати на кишені громадян країни.