"Welcome to the future": голова Сбербанку Росії оголосив про закінчення нафтового віку

Голова Сбернку Росії Герман Греф впевнений, що в світі завершилася ера залежності від нафти на тлі сучасного розвитку технологій. Таку думку він висловив сьогодні, виступаючи на Гайдарівському форумі.

«Сьогодні можна сказати - ця ера залишилася в минулому. Як кажуть, кам'яний вік закінчився не тому, що закінчилися камені. Точно так само і нафтовий вік, можна сказати, вже закінчився. Його залишок, я не знаю, 10 років, поки, дійсно, вся інфраструктура електромобілів буде розгорнута в належній мірі... Я, коли сів перший раз в автомобіль Tesla, зрозумів, на жаль, що майбутнє настало занадто швидко, як завжди... Ми в цьому майбутньому перебуваємо вже зараз. Панове, welcome to the future», - цитує Rambler News Service Грефа.

Як приклад він навів розвиток відновлюваної енергетики в Китаї, який в даний час є найбільшим споживачем традиційних джерел енергії. «У Китаї до кінця 2016 року, тобто до 1 січня 2017 року... 70 ГВт встановленої потужності — це вітер, сонце, біоенергетика, все разом - це не багато не мало 230 ГВт встановленої потужності, плюс 330 ГВт встановленої потужності гідроенергетики, разом: 560 ГВт встановленої потужності - це поновлювані джерела енергії. Для порівняння, це в два з половиною рази більше, ніж вся встановлена потужність Російської Федерації», - констатував голова Сбербанку.

Як повідомляв УНІАН, ціни на нафту падають протягом приблизно 18 місяців через надлишок сировини на ринку і високий рівень видобутку "чорного золота".

Зростання курсу долара і падіння фондових ринків по всьому світу, особливо в Китаї, підняли питання про те, чи буде зростати попит досить швидко, щоб переважити пропозицію.

Вартість Brent на торгах 15 січня закріпилася на позначці нижче $30 за барель. Згідно з даними лондонської біржі ICE, до середини дня Brent коштувала $29,89 за барель. Барель WTI торгується за $29,6.

Курс російського рубля до світових валют знижується на тлі здешевлення нафти.