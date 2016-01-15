Демчишин заявляє про необхідність перерахунку частини жовтневих платіжок за газ

Керівник Міністерства енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин заявляє про необхідність для газопостачальних компаній перерахувати частину рахунків за поставки природного газу домогосподарствам у жовтні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на селекторній нараді в Кабінеті міністрів.

"Протягом жовтня є платіжки, які виставлені з розрахунку ліміту в 200 кубічних метрів на місяць. Усі вони мають бути перераховані. Це принципова позиція", - сказав міністр.

Читайте такожДемчишин розкритикував тепловиків за перевитрату газу

Він зазначив, що необхідність перерахунку пов'язана з тим, що постанова уряду, яка передбачає використання домогосподарствами так званих пільгових обсягів газу в 1 200 кубічних метрів протягом усього опалювального сезону, вийшла лише 4 листопада 2015 року.