Суд 28 січня продовжить розгляд позову "Енергоатома" до Кабміну про порядок сплати частини прибутку

Київський апеляційний суд оголосив перерву до 28 січня в розгляді позову Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» щодо визнання незаконною постанови уряду №710 «Про внесення змін до Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями».

Відповідне рішення колегія суддів ухвалила 14 січня.

Суд оголосив перерву з метою вивчення додаткових матеріалів, наданих представниками «Енергоатома», а також для ознайомлення представників компанії з запереченнями відповідачів на апеляційну скаргу, які були надані Кабміном, Мінфіном та Мінінфраструктури тільки під час судового засідання.

Також суд зобов'язав представників Кабміну надати письмово відповіді на питання, на які вони не змогли відповісти під час судового засідання.

Водночас, суд зобов'язав представника Міністерства інфраструктури пояснити, чому міністерство змінило свою позицію щодо предмету скарги - постанови №710. Зокрема, в ході слухань представник Мінінфраструктури повністю підтримав позицію представників Кабміну і Міністерства фінансів про відмову «Енергоатому» у задоволенні його скарги. У той же час представник не зміг на прохання судді прокоментувати лист Мінінфраструктури, яким це відомство повідомляє Міністерству фінансів про те, що воно не погоджує постанова Кабміну № 710, вважає неможливим реалізацію норм цієї постанови і наполягає на його скасуванні.

У свою чергу представники «Енергоатома» висловили сподівання, що відверто заангажоване рішення Окружного адмінсуду Києва буде скасовано Київським апеляційним адміністративним судом, як таке, що суперечить чинному законодавству і ставить під загрозу енергетичну безпеку України та функціонування економіки країни в цілому.

Продовження розгляду справи призначено на 15:30 28 січня.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада 2015 року «Енергоатом» виграв суд у справі про стягнення з компанії 4,2 млрд грн. Колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду постановила задовольнити апеляційну скаргу дп НАЕК «Енергоатом» на постанову Окружного адміністративного суду Києва від 16 вересня про стягнення з компанії 4,2 млрд грн частини штучно нарахованого доходу за 2014 рік.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 60% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.