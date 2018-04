Обвал на ринку нафти триває: Brent опустилася до $29,3

Ціна на нафту марки Brent слідом за WTI знизилася більш ніж на 5% на тлі надлишку сировини в світі і на побоюваннях інвесторів повернення іранської нафти на ринок, свідчать дані торгів.

Станом на 14.49 за київським часом вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent падала на 4,66% - до 29,43 долара за барель. Раніше в ході торгів вартість марки Brent опустилася більш ніж на 5%, до 29,32 долара за барель. Ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знижувалася на 5,69% - до 29,42 долара за барель, пише Прайм.

Санкції з Ірану можуть бути зняті найближчим часом, що дозволить йому збільшити експорт нафти на вже затоварений світовий ринок. Країна готується відправити сотні тисяч барелів нафти до Індії та ряду європейських споживачів.

Раніше в січні посол Ірану в РФ сказав, що Тегеран очікує рішення про зняття санкцій ЄС в найближчі дні після підтвердження МАГАТЕ дотримання ядерних положень липневої угоди щодо Ірану. Після цього стало відомо, що ЄС відклав зняття економічних санкцій з Ірану до 28 січня в рамках технічних заходів, необхідних перед підтвердженням угоди щодо іранської ядерної програми.

"Зараз невідповідний час для повернення Ірану як для ринку, так і для самої країни. Було б набагато краще, якби Іран повернувся на ринок, коли ціни були близько 100 доларів", - заявили аналітики Phillip Futures агентству Рейтер.

Нагадаємо, сьогодні голова Сбербанку РФ Герман Греф заявив, що ера вуглеводнів залишилася в минулому, і Росія опинилася в числі країн, які програють, - «країн-дауншифтерів».

Греф говорив про кризу на ринку нафти, яка, за його словами, викликана «радикальними змінами в споживанні». «Ера вуглеводнів залишилася в минулому. Як кам'яний вік закінчився не тому, що вичерпалися камені, так і нафтовий вік вже закінчився », - сказав Греф.

«Майбутнє настало раніше, ніж ми його очікували. Ми сьогодні вже знаходимося в цьому майбутньому. Welcome to the future! » - запросив глава Сбербанку.

«Ми програли конкуренцію і опинилися серед країн, які програють, країн-дауншифтерів. Країни і люди, які зуміли вчасно адаптуватися і проінвестувати в це, - переможці. Ті, хто не встиг, дуже сильно будуть програвати », - зазначив він.

На думку Грефа, Росії загрожує «колосальний розрив у доходах» у порівнянні з «країнами-переможцями».